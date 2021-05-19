"Говорили, я не доживу до 18": Маша Распутина рассказала, что могла умереть из-за проблем с сердцем

Российская певица Маша Распутина призналась, что в детстве часто болела и врачи давали неутешительные прогнозы. Артистка, которой недавно исполнилось 57 лет, отметила, что почти всё детство провела в больницах.

"В детстве я была очень больным ребёнком. Мне ставили тысячу всяких заболеваний, в частности, ревмокардит сердца. Я то и дело попадала в больницу. Врачи говорили маме, что я не доживу до 18. Та переживала, плакала. Но, видите, у Бога были свои планы!" — подчеркнула Распутина в программе "Мой герой" с Татьяной Устиновой на телеканале ТВЦ.

Певица призналась, что мечтала стать хирургом, чтобы спасать людей. Однако позже она поняла, что надо пользоваться своими самобытными вокальными данными. Исполнительница окончила музучилище, устроилась в ансамбль и стала уверенно пробиваться в шоу-бизнес.

"У меня были кумиры на большой сцене, я за ними подглядывала. На студии Иосифа Кобзона записала свою первую песню, но её никто не взял из-за необычного исполнения. Год она пылилась, потом мы с композитором Игорем Матетой её перезаписали. В итоге я стала лауреатом "Песни года". Вот с этого времени и начались мои "мытарства" на большой сцене", — добавила певица.