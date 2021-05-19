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Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

Никто из сотрудников не уведомил главу государства о поступлении важного документа.

19 мая, 21:46
<p>Президент Чехии Милош Земан. Фото © ТАСС / СТК</p>

Президент Чехии Милош Земан. Фото © ТАСС / СТК

Секретный доклад контрразведки о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году десять дней лежал без внимания у президента Чехии Милоша Земана. Такую информацию опубликовал пражский сетевой журнал Deník N. По данным издания, документ поступил в Пражский град 7 апреля, но глава государства узнал о его содержании только 17 апреля, и то не из самого отчёта, а когда премьер-министр и вице-премьер сообщили ему о запланированной высылке российских дипломатов.

"Президент Земан говорил правду, когда утверждал, что о "деле Врбетицы" узнал лишь 17 апреля от премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека", — пишет журнал.

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Дело в том, что отчёт контрразведки поступил в Пражский град, что было документально зафиксировано, как того требуют правила работы с такими файлами. Далее же протокол был нарушен, поскольку сотрудники не направили отчёт в место, где президент знакомится с секретными материалами. Земану не доложили о поступлении столь важного документа.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к данному инциденту. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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