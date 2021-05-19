Секретный отчёт о взрывах во Врбетице 10 дней пролежал у Земана без внимания

Секретный доклад контрразведки о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году десять дней лежал без внимания у президента Чехии Милоша Земана. Такую информацию опубликовал пражский сетевой журнал Deník N. По данным издания, документ поступил в Пражский град 7 апреля, но глава государства узнал о его содержании только 17 апреля, и то не из самого отчёта, а когда премьер-министр и вице-премьер сообщили ему о запланированной высылке российских дипломатов.