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Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Для приветствия дипломаты выбрали традиционный в период коронавируса способ.

19 мая, 22:32

Появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена. Видео © Соцсети

В столице Исландии Рейкьявике проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как дипломаты приветствовали друг друга перед началом переговоров.

Лавров и Блинкен вместо рукопожатий поздоровались локтями. Это уже стало традиционным приветствием в период коронавируса. Кроме того, глава МИД РФ и госсекретарь Штатов постояли у своих национальных флагов, чтобы представители СМИ могли сделать несколько фотографий. После этой процедуры началась официальная встреча.

Лавров испепелил взглядом журналиста ВВС за выходку с микрофоном

Лавров испепелил взглядом журналиста ВВС за выходку с микрофоном

"Я рад встретиться с Сергеем [Лавровым] впервые в своём нынешнем качестве — как госсекретарь", — отметил Блинкен в своей начальной речи.

Заканчивая вступительное слово, он подчеркнул: "Сергей, добро пожаловать. Рад вас видеть". После того как вступительную речь произнёс Лавров, госсекретарь Штатов поблагодарил его на русском языке.

"Спасибо!" — сказал Блинкен.

Напомним, это первая очная встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Двусторонние переговоры проходят на полях Арктического совета. В ходе общения дипломаты, в частности, планируют обсудить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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