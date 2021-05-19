Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена
Для приветствия дипломаты выбрали традиционный в период коронавируса способ.
Появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена. Видео © Соцсети
В столице Исландии Рейкьявике проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как дипломаты приветствовали друг друга перед началом переговоров.
Лавров и Блинкен вместо рукопожатий поздоровались локтями. Это уже стало традиционным приветствием в период коронавируса. Кроме того, глава МИД РФ и госсекретарь Штатов постояли у своих национальных флагов, чтобы представители СМИ могли сделать несколько фотографий. После этой процедуры началась официальная встреча.
"Я рад встретиться с Сергеем [Лавровым] впервые в своём нынешнем качестве — как госсекретарь", — отметил Блинкен в своей начальной речи.
Заканчивая вступительное слово, он подчеркнул: "Сергей, добро пожаловать. Рад вас видеть". После того как вступительную речь произнёс Лавров, госсекретарь Штатов поблагодарил его на русском языке.
"Спасибо!" — сказал Блинкен.
Напомним, это первая очная встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Двусторонние переговоры проходят на полях Арктического совета. В ходе общения дипломаты, в частности, планируют обсудить отношения между Москвой и Вашингтоном.
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