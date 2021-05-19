Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена. Видео © Соцсети

В столице Исландии Рейкьявике проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как дипломаты приветствовали друг друга перед началом переговоров.

Лавров и Блинкен вместо рукопожатий поздоровались локтями. Это уже стало традиционным приветствием в период коронавируса. Кроме того, глава МИД РФ и госсекретарь Штатов постояли у своих национальных флагов, чтобы представители СМИ могли сделать несколько фотографий. После этой процедуры началась официальная встреча.

"Я рад встретиться с Сергеем [Лавровым] впервые в своём нынешнем качестве — как госсекретарь", — отметил Блинкен в своей начальной речи.

Заканчивая вступительное слово, он подчеркнул: "Сергей, добро пожаловать. Рад вас видеть". После того как вступительную речь произнёс Лавров, госсекретарь Штатов поблагодарил его на русском языке.

"Спасибо!" — сказал Блинкен.