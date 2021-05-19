Блинкен рассказал о "непоколебимой" позиции США по "Северному потоку – 2"

Вашингтон будет продолжать выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По мнению главы американской дипломатии, данный проект серьёзно ударит по энергобезопасности Европы.

"Мы продолжим выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС. Наша позиция против "Северного потока – 2" непоколебима", — сказано в письменном заявлении Блинкена.