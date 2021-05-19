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Блинкен рассказал о "непоколебимой" позиции США по "Северному потоку – 2"

Вашингтон уверен, что строительство газопровода ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС.

19 мая, 22:50
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Вашингтон будет продолжать выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По мнению главы американской дипломатии, данный проект серьёзно ударит по энергобезопасности Европы.

"Мы продолжим выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС. Наша позиция против "Северного потока – 2" непоколебима", — сказано в письменном заявлении Блинкена.

Блинкен подтвердил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 в интересах США

Блинкен подтвердил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 в интересах США

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что США не будут вводить новые санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2" — компании Nord Stream 2 AG. По данным издания, об этом Госдеп заявил в докладе конгрессу. Впервые о таком повороте событий сообщил портал Axios, заметив, что США не хотят подвергать угрозе свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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