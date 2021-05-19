Блинкен: Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией
Он при этом объяснил антироссийские заявления Вашингтона попыткой защитить свои национальные интересы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что от отношений России и Америки зависит геополитическая обстановка в мире, поэтому призывает страны к продуктивному сотрудничеству. Об этом он заявил в столице Исландии на первых очных переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые проходят на полях министерской встречи Арктического совета.
"Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", — сказал Блинкен.
Блинкен утверждает, что не стоит расценивать недавние антироссийские шаги США как разжигание конфликта. В данном случае Вашингтон стремится защитить свои национальные интересы.
Ранее Лайф писал о том, что Госдеп подтвердил, что не планирует вводить санкции против "Северного потока – 2".
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