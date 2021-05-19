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Блинкен: Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией

Он при этом объяснил антироссийские заявления Вашингтона попыткой защитить свои национальные интересы.

19 мая, 22:39
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что от отношений России и Америки зависит геополитическая обстановка в мире, поэтому призывает страны к продуктивному сотрудничеству. Об этом он заявил в столице Исландии на первых очных переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые проходят на полях министерской встречи Арктического совета.

"Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", — сказал Блинкен.

В Рейкьявике началась первая очная встреча Лаврова и Блинкена

В Рейкьявике началась первая очная встреча Лаврова и Блинкена

Блинкен утверждает, что не стоит расценивать недавние антироссийские шаги США как разжигание конфликта. В данном случае Вашингтон стремится защитить свои национальные интересы.

Ранее Лайф писал о том, что Госдеп подтвердил, что не планирует вводить санкции против "Северного потока – 2".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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