Блинкен: Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что от отношений России и Америки зависит геополитическая обстановка в мире, поэтому призывает страны к продуктивному сотрудничеству. Об этом он заявил в столице Исландии на первых очных переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые проходят на полях министерской встречи Арктического совета.

"Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией, мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира", — сказал Блинкен.

Блинкен утверждает, что не стоит расценивать недавние антироссийские шаги США как разжигание конфликта. В данном случае Вашингтон стремится защитить свои национальные интересы.