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Переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике завершились

Глава российского МИД назвал встречу с американским коллегой конструктивной.

19 мая, 23:01
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД России</p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД России

В Рейкьявике завершилась первая личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Она длилась почти два часа.

Двухсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. Лавров назвал встречу с американским коллегой конструктивной.

Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Без рукопожатий: появилось видео со встречи Лаврова и Блинкена

Как уже сообщал Лайф, в начале встречи Лавров заявил о готовности России "разгрести завалы", которые образовались за последние годы в дипотношениях между государствами.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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