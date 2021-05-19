Переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике завершились
Глава российского МИД назвал встречу с американским коллегой конструктивной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД России
В Рейкьявике завершилась первая личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Она длилась почти два часа.
Двухсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. Лавров назвал встречу с американским коллегой конструктивной.
Как уже сообщал Лайф, в начале встречи Лавров заявил о готовности России "разгрести завалы", которые образовались за последние годы в дипотношениях между государствами.
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