Переговоры Лаврова и Блинкена в Рейкьявике завершились

В Рейкьявике завершилась первая личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Она длилась почти два часа.

Двухсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли на полях министерской сессии Арктического совета в столице Исландии. Лавров назвал встречу с американским коллегой конструктивной.