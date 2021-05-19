"Проговорили больше, чем планировали": Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров положительно оценил первую личную встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, которая прошла в Рейкьявике. По словам российского министра, беседа была конструктивной.

Он отметил, что они с коллегой "проговорили больше, чем планировали": встреча длилась один час и сорок минут. Лавров и Блинкен пришли к пониманию необходимости "преодолеть нездоровую ситуацию", которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы.

"Завалов очень много, разгребать их непросто, но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет", — отметил глава МИД РФ.

Блинкен, в свою очередь, уточнил, что обсудил с российским коллегой двусторонние отношения, а также Карабах, Афганистан, Иран, КНДР и стратегическую стабильность. Главы внешнеполитических ведомств также условились продолжать контакты в будущем.