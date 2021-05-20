16-летняя внучка Кобзона свела с ума пользователей, которые увидели, какой красивой она выросла
Девушка не стремится к публичности, но её фото уже начали набирать популярность в Сети, ведь её внешность мало кого может оставить равнодушным.
16-летняя внучка Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Раппопорт ведёт страницу в "Инстаграме", на которую подписано 3700 человек. Девушка нечасто выкладывает фото и не откровенничает с подписчиками. Но это не помешало пользователям обратить внимание на то, что она выросла настоящей красавицей.
На снимках Арнелла предстаёт с распущенными тёмными, густыми волосами, проницательным взглядом и стройной фигурой. И это даёт подписчикам повод предполагать, что девушка с лёгкостью могла бы сделать карьеру модели.
Ты такая красивая! <3
У тебя такие чудесные глаза!
Потрясающе красивая девушка. Глаз не оторвать
В последнее время Арнелла жила в Испании, отмечает Starhit. Однако недавно вернулась в Россию — девушка выложила эффектное фото на фоне московской высотки, подписав: "Русский стиль".
У народного артиста СССР Иосифа Кобзона двое детей — Андрей и Наталья. Арнелла — младшая дочка Натальи Раппопорт-Кобзон. Всего у артиста, скончавшегося в 2018 году в возрасте 80 лет, семь внуков, которых он очень сильно любил. Однако Иосиф Давыдович не хотел, чтобы они становились популярными благодаря его имени.
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