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16-летняя внучка Кобзона свела с ума пользователей, которые увидели, какой красивой она выросла

Девушка не стремится к публичности, но её фото уже начали набирать популярность в Сети, ведь её внешность мало кого может оставить равнодушным.

20 мая, 06:52
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Фото © Instagram / arnella.rapoport, iosifkobzon

16-летняя внучка Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Раппопорт ведёт страницу в "Инстаграме", на которую подписано 3700 человек. Девушка нечасто выкладывает фото и не откровенничает с подписчиками. Но это не помешало пользователям обратить внимание на то, что она выросла настоящей красавицей.

Фото © Instagram / arnella.rapoport

Фото © Instagram / arnella.rapoport

На снимках Арнелла предстаёт с распущенными тёмными, густыми волосами, проницательным взглядом и стройной фигурой. И это даёт подписчикам повод предполагать, что девушка с лёгкостью могла бы сделать карьеру модели.

Ты такая красивая! <3

teacup.aj

Фото © Instagram / arnella.rapoport

Фото © Instagram / arnella.rapoport

У тебя такие чудесные глаза!

aprettydream

Потрясающе красивая девушка. Глаз не оторвать

ann.sepia2990

Фото © Instagram / arnella.rapoport, iosifkobzon

Фото © Instagram / arnella.rapoport, iosifkobzon

В последнее время Арнелла жила в Испании, отмечает Starhit. Однако недавно вернулась в Россию — девушка выложила эффектное фото на фоне московской высотки, подписав: "Русский стиль".

У народного артиста СССР Иосифа Кобзона двое детей — Андрей и Наталья. Арнелла — младшая дочка Натальи Раппопорт-Кобзон. Всего у артиста, скончавшегося в 2018 году в возрасте 80 лет, семь внуков, которых он очень сильно любил. Однако Иосиф Давыдович не хотел, чтобы они становились популярными благодаря его имени.

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23-летняя дочь Якубовича снялась в бикини на пляже, доказав, что может похвастаться не только отцом

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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