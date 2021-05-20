16-летняя внучка Кобзона свела с ума пользователей, которые увидели, какой красивой она выросла

16-летняя внучка Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Раппопорт ведёт страницу в "Инстаграме", на которую подписано 3700 человек. Девушка нечасто выкладывает фото и не откровенничает с подписчиками. Но это не помешало пользователям обратить внимание на то, что она выросла настоящей красавицей.

Фото © Instagram / arnella.rapoport

На снимках Арнелла предстаёт с распущенными тёмными, густыми волосами, проницательным взглядом и стройной фигурой. И это даёт подписчикам повод предполагать, что девушка с лёгкостью могла бы сделать карьеру модели.

Ты такая красивая! <3 teacup.aj

Фото © Instagram / arnella.rapoport

У тебя такие чудесные глаза! aprettydream

Потрясающе красивая девушка. Глаз не оторвать ann.sepia2990

Фото © Instagram / arnella.rapoport, iosifkobzon

В последнее время Арнелла жила в Испании, отмечает Starhit. Однако недавно вернулась в Россию — девушка выложила эффектное фото на фоне московской высотки, подписав: "Русский стиль".