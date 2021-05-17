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23-летняя дочь Якубовича снялась в бикини на пляже, доказав, что может похвастаться не только отцом

Ведущий популярного шоу на протяжении многих лет дарит чудеса зрителям и участникам, но главное чудо для него самого — эффектная дочка.

17 мая, 14:10
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Фото © Instagram / barbaravibe

23-летняя Варвара Видо поделилась в "Инстаграме" кадрами из Дубая, который стал мечтой и любимой локацией для многих красавиц. Девушка устроила фотосессию на пляже на фоне высоток, примерив яркое бикини, приковывающее взгляд.

Фото © Instagram / barbaravibe

Фото © Instagram / barbaravibe

Наследница ведущего шоу "Поле чудес" позировала, распахнув белую рубашку и обнажив соблазнительные формы. Плоский живот, стройные ноги и изящная грудь — девушке действительно есть чем похвастаться.

Осторожно, очень горячие фотки! Ну правда, на песке в жару стоять очень горячо

Варвара Видо

Фото © Instagram / barbaravibe

Фото © Instagram / barbaravibe

В аккаунте у Варвары подписчиков пока не так много — чуть более 3700. Девушка не стремится к публичности и ведёт скромный образ жизни, несмотря на известность отца. Однако пользователи всё равно не упустили возможность отметить эффектную внешность рыжеволосой красавицы.

Ты шикарно выглядишь😍

candron1995

Фото © Instagram / barbaravibe, yakubovitch

Фото © Instagram / barbaravibe, yakubovitch

Спасибо за предупреждение, а то я чуть не обожглась!🔥

mariarumpel

Фигура просто топчик. Выглядишь прекрасно

ann.sepia2990

Варвара — дочь Леонида Якубовича от третьего брака — с Мариной Видо, с которой он вместе работал в телекомпании "ВИД". У девушки также есть старший брат по отцу Артём и племянница, которая моложе всего на два года. Варвара оканчивает магистратуру по международной журналистике в МГИМО, пишет стихи и песни под псевдонимом Barbara Vido. Она носит фамилию матери и не хвастается тем, что дочь известного телеведущего, как рассказывала она "Собеседнику".

Никогда не жила, как дети других знаменитостей, не была близка к шоу-бизнесу, так же как мой старший брат и племянница. Это была позиция папы, он в принципе, как и моя мама, не кичится тем, что он известен. Он не считает своей привилегией, что его узнают на улице и знает вся страна. Сама понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других людей

Варвара

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"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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