23-летняя дочь Якубовича снялась в бикини на пляже, доказав, что может похвастаться не только отцом
Ведущий популярного шоу на протяжении многих лет дарит чудеса зрителям и участникам, но главное чудо для него самого — эффектная дочка.
23-летняя Варвара Видо поделилась в "Инстаграме" кадрами из Дубая, который стал мечтой и любимой локацией для многих красавиц. Девушка устроила фотосессию на пляже на фоне высоток, примерив яркое бикини, приковывающее взгляд.
Наследница ведущего шоу "Поле чудес" позировала, распахнув белую рубашку и обнажив соблазнительные формы. Плоский живот, стройные ноги и изящная грудь — девушке действительно есть чем похвастаться.
Осторожно, очень горячие фотки! Ну правда, на песке в жару стоять очень горячо
В аккаунте у Варвары подписчиков пока не так много — чуть более 3700. Девушка не стремится к публичности и ведёт скромный образ жизни, несмотря на известность отца. Однако пользователи всё равно не упустили возможность отметить эффектную внешность рыжеволосой красавицы.
Ты шикарно выглядишь😍
Фото © Instagram / barbaravibe, yakubovitch
Спасибо за предупреждение, а то я чуть не обожглась!🔥
Фигура просто топчик. Выглядишь прекрасно
Варвара — дочь Леонида Якубовича от третьего брака — с Мариной Видо, с которой он вместе работал в телекомпании "ВИД". У девушки также есть старший брат по отцу Артём и племянница, которая моложе всего на два года. Варвара оканчивает магистратуру по международной журналистике в МГИМО, пишет стихи и песни под псевдонимом Barbara Vido. Она носит фамилию матери и не хвастается тем, что дочь известного телеведущего, как рассказывала она "Собеседнику".
Никогда не жила, как дети других знаменитостей, не была близка к шоу-бизнесу, так же как мой старший брат и племянница. Это была позиция папы, он в принципе, как и моя мама, не кичится тем, что он известен. Он не считает своей привилегией, что его узнают на улице и знает вся страна. Сама понимала всегда, что я не хочу жить так, как большинство знаменитостей и их дети. Я не считаю известность папы, его заработки поводом для того, чтобы считать себя лучше других людей
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