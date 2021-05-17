Девушка нашла страшные символы, спрятанные на кухне, и даже в Сети испугались надвигающейся беды
Недавно TikTok-блогерша anxiousweenie69 потеряла своего кота и в панике начала искать питомца по всему дому. Но то, что она нашла, вселило в неё ещё больший страх.
Пока усатый прятался за диваном, Анжелика решила поискать его под кухонными шкафами. Открыв фальш-панель, девушка включила запись видео со вспышкой и засунула телефон в отверстие. Очевидно, никакой живности там не было. Вместо этого — приклеенный к стене листок с жуткими символами, напоминающими руны. Дальше — больше, оказывается, за страницей пряталось отверстие в стене.
Когда жильцы открепили "руны", за ними не было никаких важных артефактов — виднелась лишь часть ванной, которая и правда стоит в соседней комнате за стеной, и старый бумажный стаканчик из супермаркета. На всякий случай anxiousweenie69 сожгла записку вместе со стаканом, но даже это её не особо успокоило. Пользователи "Тиктока" убедили её в том, что теперь от проклятия не избавиться, пишет FOX News.
Ролики Анжелики набрали больше 12 млн просмотров, а в комментариях пользователи неплохо потрепали ей нервы. Конечно, кто-то заметил, что лист бумаги — это просто лист бумаги, не способный причинить вреда, но другие включили воображение на полную.
Лист должен был защитить тебя! Он отражал все негативные предзнаменования! И теперь тебе нечем отогнать злых духов...
Я говорю "НЕТ!" плохой энергетике, исходящей от этого видео!
WOW-news
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