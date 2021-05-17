Девушка нашла страшные символы, спрятанные на кухне, и даже в Сети испугались надвигающейся беды

Пока усатый прятался за диваном, Анжелика решила поискать его под кухонными шкафами. Открыв фальш-панель, девушка включила запись видео со вспышкой и засунула телефон в отверстие. Очевидно, никакой живности там не было. Вместо этого — приклеенный к стене листок с жуткими символами, напоминающими руны. Дальше — больше, оказывается, за страницей пряталось отверстие в стене.

Кадры из видео © TikTok / anxiousweenie69

Когда жильцы открепили "руны", за ними не было никаких важных артефактов — виднелась лишь часть ванной, которая и правда стоит в соседней комнате за стеной, и старый бумажный стаканчик из супермаркета. На всякий случай anxiousweenie69 сожгла записку вместе со стаканом, но даже это её не особо успокоило. Пользователи "Тиктока" убедили её в том, что теперь от проклятия не избавиться, пишет FOX News.

Кадры из видео © TikTok / anxiousweenie69

Ролики Анжелики набрали больше 12 млн просмотров, а в комментариях пользователи неплохо потрепали ей нервы. Конечно, кто-то заметил, что лист бумаги — это просто лист бумаги, не способный причинить вреда, но другие включили воображение на полную.

Лист должен был защитить тебя! Он отражал все негативные предзнаменования! И теперь тебе нечем отогнать злых духов... Пользователь TikTok