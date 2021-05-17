"Мисс Вселенная" стала программистка из Мексики, от красоты которой нагревается процессор: 10 фото
В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии, но теперь наконец названо имя очередной красавицы, очаровавшей весь мир. И ей оказалась не просто модель.
Заветную корону на 69-м конкурсе "Мисс Вселенная", прошедшем во Флориде, США, получила 26-летняя участница из Мексики Андреа Меза, которой противостояли 73 конкурентки
"Какой момент! Готова к этому путешествию", "Мексика — это для тебя", — делилась радостью красавица в своём инстаграме, где у неё 910 тысяч подписчиков. "Мы гордимся тобой", — в один голос отвечали восторженные фанаты
Андреа родилась в городе Чиуауа, у неё китайские корни и целых 40 двоюродных братьев и сестёр, пишет Daily Mail
Брюнетка посвятила себя не только модельной индустрии. Она визажист и имеет степень в области разработки программного обеспечения, успешно совмещая все свои занятия. Андреа "гордится тем, что является женщиной" в "области, где доминируют мужчины"
Сердце красавицы трепещет ещё и от экстремальных видов спорта: она увлекается кроссфитом, скалолазанием и сэндбордингом
Кроме того, Андреа — веган и активистка, сотрудничающая с Муниципальным институтом по делам женщин, который направил все силы на то, чтобы положить конец гендерному насилию
Также девушка решила бороться со стереотипами в отношении внешности, заявив со сцены, что красота исходит из сердца. "Никогда не позволяй кому-либо говорить вам, что вы ничего не стоите", — отметила победительница
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