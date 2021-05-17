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"Мисс Вселенная" стала программистка из Мексики, от красоты которой нагревается процессор: 10 фото

В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии, но теперь наконец названо имя очередной красавицы, очаровавшей весь мир. И ей оказалась не просто модель.

17 мая, 10:36
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Фото © Instagram / andreamezamx

Заветную корону на 69-м конкурсе "Мисс Вселенная", прошедшем во Флориде, США, получила 26-летняя участница из Мексики Андреа Меза, которой противостояли 73 конкурентки

Фото © Instagram / andreamezamx

Фото © Instagram / andreamezamx

"Какой момент! Готова к этому путешествию", "Мексика это для тебя", — делилась радостью красавица в своём инстаграме, где у неё 910 тысяч подписчиков. "Мы гордимся тобой", — в один голос отвечали восторженные фанаты

Фото © Instagram / andreamezamx

Фото © Instagram / andreamezamx

Андреа родилась в городе Чиуауа, у неё китайские корни и целых 40 двоюродных братьев и сестёр, пишет Daily Mail

Брюнетка посвятила себя не только модельной индустрии. Она визажист и имеет степень в области разработки программного обеспечения, успешно совмещая все свои занятия. Андреа "гордится тем, что является женщиной" в "области, где доминируют мужчины"

Фото © Instagram / andreamezamx

Фото © Instagram / andreamezamx

Сердце красавицы трепещет ещё и от экстремальных видов спорта: она увлекается кроссфитом, скалолазанием и сэндбордингом

Фото © Instagram / andreamezamx

Фото © Instagram / andreamezamx

Кроме того, Андреа — веган и активистка, сотрудничающая с Муниципальным институтом по делам женщин, который направил все силы на то, чтобы положить конец гендерному насилию

Фото © Instagram / andreamezamx

Фото © Instagram / andreamezamx

Также девушка решила бороться со стереотипами в отношении внешности, заявив со сцены, что красота исходит из сердца. "Никогда не позволяй кому-либо говорить вам, что вы ничего не стоите", — отметила победительница

"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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