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Девушка с помощью хирурга полностью изменила себя, и трудно поверить, как эта Барби выглядела раньше

20-летняя блондинка в восторге от своей трансформации, на которую потратила целое состояние, и ничуть не жалеет, что изменила себя так, что её не узнаёт родная мать.

17 мая, 07:43
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Фото © Instagram / the_real_bimboprincess

Джесси Банни выросла в сельской местности в Германии в довольно консервативной среде. Сначала родители не позволяли дочке играть в куклы, а потом осудили её интерес к косметике и женственным нарядам.

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess. Скриншот © TikTok / jessy.bunny.official

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess. Скриншот © TikTok / jessy.bunny.official

Я выросла в деревне в Германии и всегда хотела краситься и вести себя более женственно

Джесси Банни

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess

Время шло, а желание выделяться у Джесси никуда не исчезло. Окончив школу в 2019 году, девушка переехала в Вену, Австрия, и дала волю своей фантазии. На деньги, которые накопили для неё родители, она сделала свою первую пластическую операцию — увеличила грудь. И после уже не смогла остановиться.

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess

Липосакция, ботокс, увеличение губ, изменение контура лица — Джесси потратила более £24 тысяч (более двух с половиной миллионов рублей) в погоне за мечтой, пишет Daily Star. Из стеснительной школьницы с короткой стрижкой она превратилась в неузнаваемую секс-бомбу и мечту тысяч юзеров в соцсетях. В конце концов девушка получила титул подростка с самыми большими имплантами в Европе.

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess

Фото © Instagram / the_real_bimboprincess

Джесси завоевала своими пикантными снимками почти 20 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и чуть больше в "Тиктоке". Также у неё есть страница в Onlyfans, где она получает деньги за откровенный контент. Но девушка всё ещё не собирается останавливаться и ждёт не дождётся, когда снова ляжет под нож хирурга.

Теперь я хочу окончательно превратить своё тело в тело Барби с огромнейшими губами, огромнейшей грудью и огромнейшими ягодицами

Джесси Банни

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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