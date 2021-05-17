Девушка с помощью хирурга полностью изменила себя, и трудно поверить, как эта Барби выглядела раньше

20-летняя блондинка в восторге от своей трансформации, на которую потратила целое состояние, и ничуть не жалеет, что изменила себя так, что её не узнаёт родная мать.