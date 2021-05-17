"Самая горячая бабушка в мире" отметила день рождения, но гости не поверили, сколько ей исполнилось
Элис решила, что в такой знаменательный день должна радоваться и веселиться не только она, но и её подписчики.
Теперь уже 42-летняя Элис Васкес из Калифорнии, США, известна многим как самая горячая бабушка в мире. В её довольно молодом возрасте модель имеет двух детей и уже трёх внуков. В "Инстаграме" она часто делится с поклонниками откровенными фото и видео, не стесняясь своего возраста. И поэтому модель показала фанатам, какую вечеринку в нижнем белье она устроила себе на день рождения.
Видео © Instagram / sweetalice101
Элис специально улетела в Лас-Вегас, чтобы шумно отпраздновать с друзьями. В ролике модель показала украшенную комнату с тортом, шариками и плюшевым единорогом. Но всё внимание приковала, разумеется, сама блогерша, ведь перед подписчиками она предстала в розовом корсете и нижнем белье. Элис дополнила образ естественным макияжем и уложила волосы лёгкими волнами, покорив сердца фанатов.
Ты здесь прям самая горячая именинница в мире!
С днём рождения, красотка, выглядишь просто вау!
Ты заслуживаешь целый мир и даже больше! С днём рождения, дорогая!
Под видео Элис призналась, что эта дата стала для неё особенной, но не объяснила причин. "Я пока не могу сказать, но вы должны понять: я прошла огромный путь, чтобы стать той, кто я сейчас. Я чувствую вашу поддержку и любовь своей семьи — они просто на невероятном уровне. Спасибо вам!"
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