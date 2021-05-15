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"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса

Свадьба — особенный день в жизни каждой девушки, воспоминания о котором хранятся всю жизнь. И эта звезда соцсетей решила сделать его поистине незабываемым.

15 мая, 16:00

Скриншот © TikTok / mcrielle

Блогерша, певица и модель из Бразилии, известная под именем MC Rielle, показала в "Тиктоке" своё свадебное платье, которое рискнёт надеть не каждая невеста. Девушка предстала перед фанатами в прозрачном кружевном наряде, открывающем взору её нижнее бельё и пышные формы.

Видео © TikTok / mcrielle

Брюнетка дополнила образ фатой, перчатками, сверкающей диадемой и ярко-красными туфлями на высоком каблуке. Модель с ослепительной улыбкой позировала перед камерой, не стесняясь демонстрировать пикантные места.

Май — месяц невест, вам понравилось моё платье?

MC Rielle

Скриншот © TikTok / mcrielle

Скриншот © TikTok / mcrielle

Ролик набрал более 24 тысяч просмотров, и пользователи заявили, что в восторге от дерзкой невесты, которая "устроила медовый месяц прямо на свадьбе". А девушка с гордостью отметила, что её наряд — это эксклюзив.

Шикарная женщина

user8301651718393

Фото © Instagram / mcrielle

Фото © Instagram / mcrielle

Самая красивая невеста

maxbrito22

Медовый месяц прямо на свадьбе

dicas.tech

Модель заявила, что не хотела надевать традиционное свадебное платье и сделала выбор в сторону "беспрецедентного" наряда, пишет Daily Star. По словам MC Rielle, она не видит ничего плохого в том, чтобы обнажить свои формы на церемонии, и "самые сексуальные невесты" якобы поддержали её в этой затее. При этом блогерше не впервой выкладывать откровенные кадры — она посвятила этому целый инстаграм. Соблазнительную фигуру брюнетки оценило не только 500 тыс. фанатов, но и журнал Playboy, который ранее называл её "самой сексуальной женщиной Бразилии".

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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