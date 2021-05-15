"Самая сексуальная женщина Бразилии" надела на свадьбу голое платье, не оставив жениху ни шанса
Свадьба — особенный день в жизни каждой девушки, воспоминания о котором хранятся всю жизнь. И эта звезда соцсетей решила сделать его поистине незабываемым.
Блогерша, певица и модель из Бразилии, известная под именем MC Rielle, показала в "Тиктоке" своё свадебное платье, которое рискнёт надеть не каждая невеста. Девушка предстала перед фанатами в прозрачном кружевном наряде, открывающем взору её нижнее бельё и пышные формы.
Видео © TikTok / mcrielle
Брюнетка дополнила образ фатой, перчатками, сверкающей диадемой и ярко-красными туфлями на высоком каблуке. Модель с ослепительной улыбкой позировала перед камерой, не стесняясь демонстрировать пикантные места.
Май — месяц невест, вам понравилось моё платье?
Ролик набрал более 24 тысяч просмотров, и пользователи заявили, что в восторге от дерзкой невесты, которая "устроила медовый месяц прямо на свадьбе". А девушка с гордостью отметила, что её наряд — это эксклюзив.
Шикарная женщина
Фото © Instagram / mcrielle
Самая красивая невеста
Медовый месяц прямо на свадьбе
Модель заявила, что не хотела надевать традиционное свадебное платье и сделала выбор в сторону "беспрецедентного" наряда, пишет Daily Star. По словам MC Rielle, она не видит ничего плохого в том, чтобы обнажить свои формы на церемонии, и "самые сексуальные невесты" якобы поддержали её в этой затее. При этом блогерше не впервой выкладывать откровенные кадры — она посвятила этому целый инстаграм. Соблазнительную фигуру брюнетки оценило не только 500 тыс. фанатов, но и журнал Playboy, который ранее называл её "самой сексуальной женщиной Бразилии".
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