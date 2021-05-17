Экс-участница "ВИА Гры" раскрыла, как Меладзе избавлялся от певиц, которые сопротивлялись его ласкам
Вслед за Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе вынуждал своих подопечных вступать с ним в интимную связь, высказалась ещё одна певица.
Татьяна Найник в эфире программы "Звёзды сошлись" рассказала о своём сотрудничестве с Константином Меладзе. По словам артистки, она была невинным ребёнком, росла в интеллигентной семье, работала моделью за границей. И когда её пригласили в группу "ВИА Гра", Валерий Меладзе пообещал ей уважительное обращение, ведь они были там как "семья". Однако отношения вышли далеко за эти рамки. Когда 23-летняя Татьяна встретилась с Константином, тот попросил её перед ним раздеться. Девушка давно знала братьев-продюсеров, считала достойными людьми, поэтому сначала не испугалась.
Первый раз это со мной случилось в 23 года. Я попала в группу "ВИА Гра". Мне не позволяет язык назвать это домогательствами... Ко мне проявили интерес. <...> Костя встретил меня в аэропорту, вёл себя замечательно. Он меня отвёз в гостиницу, потом должны были быть репетиции. Я разделась до белья, чтобы он посмотрел, видимо, как костюмы будут сидеть
Фото © Instagram / tanya_naynik, meladzemusic
Константин рассказал Татьяне, что многие мечтают с ним работать, а Ани Лорак так и вовсе умоляла об этом. При этом продюсер, который казался девушке "пожилым," интеллигентно общался, не затрагивая скользкие темы. Однако его действия вызывали вопросы. Однажды он начал трогать свою подопечную, которая, если бы он пошёл дальше, была готова дать жёсткий отпор. При этом Татьяна считает, что Константин не способен на насилие.
Первый звоночек — на прощание он меня очень не по-отечески приобнял. Это был намёк, любая женщина это поймёт. Я напряглась. Он уехал, у нас начались переписки. Потом я поняла, что человек со всеми девочками переписывался практически круглосуточно. Сначала переписки были сдержанные, и потом, уже после клипа, Костя вызывает меня утром на ковёр. Что-то не так, что-то не понравилось. <...> Он говорит: "Что делать-то с тобой? Что-то у нас не очень. Танцуешь плохо..." Общение дальше не клеится, претензий я не понимаю. Смотрю на него, как кролик на удава, а он берёт и сажает меня на колени. Поцеловать не лез, сразу как-то за нижнюю часть бедра схватил, без романтики. Я сижу, меня скукожило. А руки вот тут ходят и всё сильнее и сильнее сжимают
Фото © Instagram / tanya_naynik,
После инцидента певица сделала вид, что ничего не произошло. Но за этим последовала фривольная переписка с продюсером. Девушка продержалась в группе ещё полгода, подвергаясь "мощной травле". О пережитом артистка не рассказывала почти никому, даже маме. "До сих пор испытываю стыд, мне неловко, у меня это вызывает тревогу, панику", — призналась она, отметив, что одна из её коллег могла покинуть группу по той же причине.
Алёна Винницкая вскоре после меня тоже покинула группу, но она отказывается на эту тему говорить. <...> Я думаю, она из тех, кто не дал и тоже поплатился за это
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