Экс-участница "ВИА Гры" раскрыла, как Меладзе избавлялся от певиц, которые сопротивлялись его ласкам

Первый звоночек — на прощание он меня очень не по-отечески приобнял. Это был намёк, любая женщина это поймёт. Я напряглась. Он уехал, у нас начались переписки. Потом я поняла, что человек со всеми девочками переписывался практически круглосуточно. Сначала переписки были сдержанные, и потом, уже после клипа, Костя вызывает меня утром на ковёр. Что-то не так, что-то не понравилось. <...> Он говорит: "Что делать-то с тобой? Что-то у нас не очень. Танцуешь плохо..." Общение дальше не клеится, претензий я не понимаю. Смотрю на него, как кролик на удава, а он берёт и сажает меня на колени. Поцеловать не лез, сразу как-то за нижнюю часть бедра схватил, без романтики. Я сижу, меня скукожило. А руки вот тут ходят и всё сильнее и сильнее сжимают

Татьяна Найник