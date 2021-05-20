Главой Минздрава Украины назначили главного санврача Виктора Ляшко

За Ляшко проголосовали 262 депутата, против — 17, а воздержались 73 парламентария. Ранее на этой неделе санврач заявил, что в течение предстоящего лета от коронавируса будут вакцинированы пять миллионов жителей Украины, для чего страну обеспечат десятью миллионами доз препаратов.

Напомним, что в начале текущего года в Незалежной шли дебаты по поводу возможности поставок российской вакцины "Спутник V". Ляшко выступал против такого развития событий и объяснял, что страна "будет использовать только те препараты против ковида, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований". При этом украинский политик Виктор Медведчук поспешил просветить Ляшко и напомнил, что третью фазу испытаний на тот момент не прошла ни одна из вожделенных Киевом вакцин: ни Pfizer, ни Moderna, ни AstraZeneca, ни китайская Sinovac Biotech.