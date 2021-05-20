Главой Минздрава Украины назначили главного санврача Виктора Ляшко
Его предшественника отправили в отставку из-за неудовлетворительных темпов вакцинации от коронавируса и проблем с поставками препаратов.
Виктор Ляшко. Фото © Министерство здравоохранения Украины
Верховная рада Украины назначила на пост министра здравоохранения страны Виктора Ляшко, который до этого занимал должность первого замглавы Минздрава и главного государственного санитарного врача. Отмечается, что его кандидатуру выдвинула депутатская фракция правящей партии "Слуга народа".
За Ляшко проголосовали 262 депутата, против — 17, а воздержались 73 парламентария. Ранее на этой неделе санврач заявил, что в течение предстоящего лета от коронавируса будут вакцинированы пять миллионов жителей Украины, для чего страну обеспечат десятью миллионами доз препаратов.
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Ранее Лайф рассказывал, что Рада уволила главу Минздрава Украины Максима Степанова за срыв кампании по вакцинации. Число депутатов, проголосовавших за уход министра здравоохранения, превысило необходимый минимум на 66 голосов.
Напомним, что в начале текущего года в Незалежной шли дебаты по поводу возможности поставок российской вакцины "Спутник V". Ляшко выступал против такого развития событий и объяснял, что страна "будет использовать только те препараты против ковида, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований". При этом украинский политик Виктор Медведчук поспешил просветить Ляшко и напомнил, что третью фазу испытаний на тот момент не прошла ни одна из вожделенных Киевом вакцин: ни Pfizer, ни Moderna, ни AstraZeneca, ни китайская Sinovac Biotech.
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