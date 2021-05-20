Автор культовой манги "Берсерк" Кэнтаро Миура умер от разрыва аорты

В Японии на 55-м году жизни ушёл из жизни автор знаменитой манги "Берсерк", художник Кэнтаро Миура. Как сообщает Dark Horse Comics, Миура скончался ещё 6 мая, однако информация о его смерти официально была обнародована лишь сейчас. Отмечается, что причиной смерти художника стал разрыв аорты.

За свою карьеру Кэнтаро Миура успел поработать над рядом проектов, но широкую популярность автору принесла мрачная история об одноглазом воине с мечом по имени Гатс — "Берсерк". Первый том манги вышел ещё в 1989 году, а к настоящему времени их насчитывается уже порядка 40 штук. Стоит отметить, что "Берсерк" входит в топ-100 самых популярных комиксов-манг за всю историю. Также произведение легло в основу нескольких аниме-экранизаций и видеоигр.