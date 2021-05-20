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"Динамо" подписало контракт с олимпийским чемпионом Войновым

В клубе уверены, что игрок обладает всеми необходимыми качествами и навыками для современного защитника.

20 мая, 08:46
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Хоккейный клуб "Динамо" подписал контракт с олимпийским чемпионом Пхёнчхана Вячеславом Войновым, сообщается на сайте бело-голубых.

По данным пресс-службы столичного клуба, Войнов проведёт в "Динамо" ближайшие два сезона. До этого он выступал в омском "Авангарде", петербургском СКА, "Лос-Анджелес Кингз" из НХЛ и других командах.

"Ещё один новичок нашей команды — Вячеслав Войнов. Игрок обороны, который обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника. Безусловно, мы брали в расчёт то, что Слава пропустил предыдущий сезон. Однако уверены, что такому профессионалу, как Войнов, хватит времени до старта сезона, чтобы вновь почувствовать себя на все 100", — подчеркнул генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков.

Добавим, что Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, бронзовым призёром ЧМ-2016 и олимпийским чемпионом Игр 2018 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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