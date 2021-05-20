"Динамо" подписало контракт с олимпийским чемпионом Войновым

По данным пресс-службы столичного клуба, Войнов проведёт в "Динамо" ближайшие два сезона. До этого он выступал в омском "Авангарде", петербургском СКА, "Лос-Анджелес Кингз" из НХЛ и других командах.

"Ещё один новичок нашей команды — Вячеслав Войнов. Игрок обороны, который обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника. Безусловно, мы брали в расчёт то, что Слава пропустил предыдущий сезон. Однако уверены, что такому профессионалу, как Войнов, хватит времени до старта сезона, чтобы вновь почувствовать себя на все 100", — подчеркнул генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков.