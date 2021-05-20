"Сердце перестало биться": Знаменитого биатлониста Александра Привалова нашли мёртвым

Советский и российский тренер по биатлону Александр Привалов ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

"Скончался пионер отечественного и мирового биатлона, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России, первый отечественный олимпийский призёр — Александр Васильевич Привалов, — сказано в сообщении.

В СБР уточнили, что Привалов в начале месяца лёг в больницу на плановое обследование, а 17 мая был выписан. Вечером того же дня он перестал отвечать на телефонные звонки.

"Все родственники были за городом — вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения. Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88-м году жизни", — уточнили в Союзе биатлонистов России.

Отметим, что Привалов в качестве биатлониста стал серебряным призёром Олимпийских игр 1964 года в индивидуальной гонке на 20 километров. В этой же дисциплине он стал третьим на Олимпиаде 1960 года в американском Скво-Вэлли. На соревнованиях в США впервые в программу зимних Олимпийских игр был включён биатлон.

А в период с 1966 по 1991 год Привалов был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. На Играх 1994 года он занимал должность старшего тренера женской сборной России. Привалов был дважды награждён орденом "Знак Почёта", орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, а также медалями "За трудовое отличие" и "За трудовую доблесть".