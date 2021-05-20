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В ХАМАС заявили о ракетном ударе по двум авиабазам Израиля

При этом израильские военные сообщают об уничтожении пусковых установок и объектов противовоздушной обороны ХАМАС.

20 мая, 00:32
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — бригады аль-Кассам — заявило, что нанесло ракетные удары по двум военным объектам Израиля. Подчёркивается, что атаки были совершены на авиабазу Тель-Ноф в пригороде Тель-Авива и Хацерим возле города Беэр-Шева.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сообщила об уничтожении пусковых установок и объектов противовоздушной обороны ХАМАС.

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Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. В Израиле заявили, что из сектора Газа за 12 часов выпущено 270 ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

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ХАМАС опровергло сообщения о готовности пойти на перемирие с Израилем

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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