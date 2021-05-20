Франция передала в СБ ООН проект резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в Израиле и Газе

Франция передала в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Израиле и секторе Газа. Об этом говорится в тексте документа.

Документ призывает к беспрепятственному распространению гуманитарной помощи в Газе. Также в проекте резолюции содержится обращение к странам — членам ООН с просьбой о помощи палестинским беженцам и организации работ. Для этого, в частности, от государств требуются дополнительные финансовые взносы в Ближневосточное агентство.