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Франция передала в СБ ООН проект резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в Израиле и Газе

Текст документа согласовали лидеры Франции, Египта и Иордании в формате видеоконференции.

20 мая, 00:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Франция передала в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Израиле и секторе Газа. Об этом говорится в тексте документа.

Президенты Франции и Египта Эмманюэль Макрон и Абдул-Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II в формате видеоконференции согласовали проект резолюции.

Документ призывает к беспрепятственному распространению гуманитарной помощи в Газе. Также в проекте резолюции содержится обращение к странам — членам ООН с просьбой о помощи палестинским беженцам и организации работ. Для этого, в частности, от государств требуются дополнительные финансовые взносы в Ближневосточное агентство.

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Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Взаимные ракетные удары продолжаются уже не первую неделю. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны продолжит атаку на палестинских радикалов в секторе Газа.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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