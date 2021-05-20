Пожар в посёлке под Иркутском ликвидировали на площади 4,2 тысячи "квадратов"

Пожар в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области, где сгорело более двух десятков домов, удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Сперва пожарные локализовали возгорание на площади 4,2 тысячи квадратных метров. А в 01:25 мск в ведомстве сообщили , что пожар удалось ликвидировать. Помимо спасателей и военнослужащих к тушению огня привлекли авиацию.

Напомним, пожар в посёлке Дальний, где было 48 домов с населением 68 человек, начался утром в среду, 19 мая. Уже известно о том, что огонь уничтожил 28 домов, девять из которых были жилыми. Пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочных работ. Прокуратура уже начала проверку.