Блинкен выразил Лаврову обеспокоенность из-за "российского военного развёртывания на Украине"

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность министру иностранных дел России Сергею Лаврову из-за ситуации на границе РФ и Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса по итогам переговоров в Рейкьявике.

Ранее на Западе неоднократно выражали обеспокоенность в связи с военными учениями России. Площадкой для манёвров стал в том числе крымский полигон Опук, который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более десяти тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что решение завершить масштабные военные учения принято потому, что все поставленные цели оказались достигнуты.