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Блинкен выразил Лаврову обеспокоенность из-за "российского военного развёртывания на Украине"

Глава Госдепа сегодня впервые лично встретился с министром иностранных дел РФ.

20 мая, 00:43
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность министру иностранных дел России Сергею Лаврову из-за ситуации на границе РФ и Украины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса по итогам переговоров в Рейкьявике.

"Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развёртывания на Украине и рядом с ней", — сообщил представитель Госдепа.

"Проговорили больше, чем планировали": Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном

"Проговорили больше, чем планировали": Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном

Ранее на Западе неоднократно выражали обеспокоенность в связи с военными учениями России. Площадкой для манёвров стал в том числе крымский полигон Опук, который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более десяти тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что решение завершить масштабные военные учения принято потому, что все поставленные цели оказались достигнуты.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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