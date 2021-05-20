Овечкин сломал клюшку после поражения "Вашингтона" в матче плей-офф НХЛ

"Бостон" во время домашнего матча в овертайме обыграл "Вашингтон" со счётом 3:2 в третьей игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). У "Вашингтона" отличились Александр Овечкин и Ник Дауд, у "Бостона" — Тэйлор Холл, Брэд Маршан и Крэйг Смит.

Российский капитан "Вашингтона" во время решающего гола находился на скамейке запасных. Он не смог сдержать эмоций и после поражения сломал клюшку о борт.

К слову, Овечкин забросил первую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф. За его карьеру в НХЛ она была по счёту 800-й.