Бывший вице-губернатор Приморья стал и.о. мэра Владивостока

Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков в качестве и.о. возглавил администрацию Владивостока после отставки прежнего мэра Олега Гуменюка. Он пробудет на этой должности до избрания нового градоначальника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Шестакова Олесю Новикову.

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Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.