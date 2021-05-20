Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Бывший вице-губернатор Приморья стал и.о. мэра Владивостока

Прежний градоначальник ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева.

20 мая, 02:33
<p>Константин Шестаков. Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Константин Шестаков. Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков в качестве и.о. возглавил администрацию Владивостока после отставки прежнего мэра Олега Гуменюка. Он пробудет на этой должности до избрания нового градоначальника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Шестакова Олесю Новикову.

"С сегодняшнего дня Константин Шестаков официально является исполняющим обязанности главы администрации Владивостока", — уточнила собеседница агентства.

Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после инцидента с плагиатом

Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после инцидента с плагиатом

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1