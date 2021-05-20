Бывший вице-губернатор Приморья стал и.о. мэра Владивостока
Прежний градоначальник ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева.
Константин Шестаков. Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков в качестве и.о. возглавил администрацию Владивостока после отставки прежнего мэра Олега Гуменюка. Он пробудет на этой должности до избрания нового градоначальника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Шестакова Олесю Новикову.
"С сегодняшнего дня Константин Шестаков официально является исполняющим обязанности главы администрации Владивостока", — уточнила собеседница агентства.
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку после критики вице-премьера Юрия Трутнева. Он отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло.
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