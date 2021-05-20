Экс-министр экономики Украины заявил о деградации страны

Украина начала резко деградировать после государственного переворота, который произошёл в стране в 2014 году. Об этом заявил бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

"Точкой перелома стал конец 2013 — начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

После этих событий, как утверждает Суслов, деградация Незалежной резко ускорилась.