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Экс-министр экономики Украины заявил о деградации страны

По его мнению, процесс был запущен после перехода Незалежной в зону геополитического влияния Запада.

20 мая, 02:03
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Михаил Почуев

Украина начала резко деградировать после государственного переворота, который произошёл в стране в 2014 году. Об этом заявил бывший министр экономики Незалежной Виктор Суслов.

"Точкой перелома стал конец 2013 — начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

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После этих событий, как утверждает Суслов, деградация Незалежной резко ускорилась.

Ранее сообщалось, что в учебнике украинского языка нашли ссылку на порносайт. Изначально она должна была вести на страничку администрации одного из городов, но потом стала переадресовывать на ресурс с интимным содержанием.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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