Счётная палата увидела риски для нацбезопасности из-за импорта стратегических видов сырья

В России более трети стратегических видов минерального сырья импортировано за прошедшие три года. В условиях санкций такая зависимость от зарубежных поставок дефицитных минералов несёт большие риски. Такие данные приводятся в отчёте Счётной палаты по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 2018–2020 годы.

"В рассматриваемом периоде в значительных объёмах импортировалось более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов полезных ископаемых (с учётом импорта переделов)", — отмечается в документе.

Проверка показала, что потребности в марганце, хроме, титане и литии за последние три года полностью обеспечивались за счёт ввоза из-за рубежа, по цирконию данный показатель находился на уровне 87,2%. Основными поставщиками особо важных видов минерального сырья в Россию выступают Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР.

Как заявляет Счётная палата, перебои в импортных поставках наносят ущерб ведущим отраслям российской экономики. Высокая доля импорта по сырью присутствует как среди стратегических и дефицитных минеральных ресурсов, так и среди тех, которые таковыми не являются, однако имеют важное значение для развития промышленности.