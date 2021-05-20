Вакцину Pfizer разрешили месяц хранить в обычном холодильнике

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обновило условия хранения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Согласно инструкции, держать препарат можно в обычном холодильнике до месяца.

"FDA разрешает хранение флаконов с неразбавленной размороженной вакциной Pfizer-BioNTech от CoViD-19 в холодильнике при температуре от +2 °C до +8 °C на срок до одного месяца", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее антиковидную вакцину разрешалось хранить в обычном холодильнике до пяти дней. При этом транспортировка и длительное хранение препарата осуществляется при температуре –70 градусов.