Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Вакцину Pfizer разрешили месяц хранить в обычном холодильнике

Транспортировка и длительное хранение препарата допускается только при низких температурах.

20 мая, 01:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обновило условия хранения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Согласно инструкции, держать препарат можно в обычном холодильнике до месяца.

"FDA разрешает хранение флаконов с неразбавленной размороженной вакциной Pfizer-BioNTech от CoViD-19 в холодильнике при температуре от +2 °C до +8 °C на срок до одного месяца", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее антиковидную вакцину разрешалось хранить в обычном холодильнике до пяти дней. При этом транспортировка и длительное хранение препарата осуществляется при температуре –70 градусов.

Байден пообещал, что США станут "арсеналом вакцин" против ковида для всего мира

Байден пообещал, что США станут "арсеналом вакцин" против ковида для всего мира

Ранее сообщалось, что в США одобрили применение антиковидной вакцины, разработанной американо-немецким концерном Pfizer/BioNTech, для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1