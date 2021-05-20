В Москве бывшую чиновницу нашли мёртвой с пакетом на голове
Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства её смерти. Возбуждено уголовное дело.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Москве обнаружили мёртвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ Аллу Пронькину. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, тело погибшей нашли утром 19 мая в сквере в центре столицы.
При этом на голове у погибшей был синий пакет. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства её смерти. Предполагаемая причина гибели женщины – асфиксия. Возбуждено уголовное дело.
В 2007 году на Пронькину готовили покушение. Тогда она занимала пост главы юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Бурятии. Пронькину хотели из мести убить уволенные бывшие коллеги, но покушение было сорвано.
Ранее сообщалось, что в Рязани расследуют загадочную смерть прокурора. На данный момент основной версией является доведение до самоубийства.
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