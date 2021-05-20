В Москве бывшую чиновницу нашли мёртвой с пакетом на голове

В Москве обнаружили мёртвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ Аллу Пронькину. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, тело погибшей нашли утром 19 мая в сквере в центре столицы.

При этом на голове у погибшей был синий пакет. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства её смерти. Предполагаемая причина гибели женщины – асфиксия. Возбуждено уголовное дело.

В 2007 году на Пронькину готовили покушение. Тогда она занимала пост главы юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Бурятии. Пронькину хотели из мести убить уволенные бывшие коллеги, но покушение было сорвано.