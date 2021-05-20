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В Москве бывшую чиновницу нашли мёртвой с пакетом на голове

Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства её смерти. Возбуждено уголовное дело.

20 мая, 01:32
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<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Москве обнаружили мёртвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ Аллу Пронькину. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, тело погибшей нашли утром 19 мая в сквере в центре столицы.

При этом на голове у погибшей был синий пакет. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства её смерти. Предполагаемая причина гибели женщины – асфиксия. Возбуждено уголовное дело.

В Москве найден мёртвым зампрокурора одного из районов Петербурга

В Москве найден мёртвым зампрокурора одного из районов Петербурга

В 2007 году на Пронькину готовили покушение. Тогда она занимала пост главы юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Бурятии. Пронькину хотели из мести убить уволенные бывшие коллеги, но покушение было сорвано.

Ранее сообщалось, что в Рязани расследуют загадочную смерть прокурора. На данный момент основной версией является доведение до самоубийства.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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