Музей восковых фигур в Париже снова открыл двери и похвастался статуей Байдена
46-й американский президент заменил в экспозиции экс-главу Белого дома Дональда Трампа.
В Париже возобновил работу музей восковых фигур. Видео © Facebook / Musée Grévin
Музей восковых фигур Гревен в Париже возобновил работу после послаблений антиковидных мер. Об этом сообщается на сайте музея.
Главной новинкой коллекции стала статуя 46-го американского президента Джо Байдена, а вот изваяние экс-главы Белого дома Дональда Трампа уже отправили на склад. Фигуру Байдена разместили напротив статуи французского лидера Эмманюэля Макрона, по соседству с президентом России Владимиром Путиным и королевой Великобритании Елизаветой II.
При этом в коллекции до сих пор присутствует статуя бывшего лидера Америки Барака Обамы. Организаторы объясняют это тем, что он не только первый темнокожий президент США, но и лауреат Нобелевской премии мира. Всего же в музее, который работает с 1882 года, насчитывается около 250 фигур выдающихся деятелей.
Ранее Лайф писал о том, что музей мадам Тюссо посмеялся над Дональдом Трампом.
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