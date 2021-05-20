Музей восковых фигур в Париже снова открыл двери и похвастался статуей Байдена

Главной новинкой коллекции стала статуя 46-го американского президента Джо Байдена, а вот изваяние экс-главы Белого дома Дональда Трампа уже отправили на склад. Фигуру Байдена разместили напротив статуи французского лидера Эмманюэля Макрона, по соседству с президентом России Владимиром Путиным и королевой Великобритании Елизаветой II.

При этом в коллекции до сих пор присутствует статуя бывшего лидера Америки Барака Обамы. Организаторы объясняют это тем, что он не только первый темнокожий президент США, но и лауреат Нобелевской премии мира. Всего же в музее, который работает с 1882 года, насчитывается около 250 фигур выдающихся деятелей.