Врач рассказал, влияет ли ковид на онкологию

"Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости".