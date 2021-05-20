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Врач рассказал, влияет ли ковид на онкологию

По словам специалиста, CoViD-19, как и любое другое вирусное заболевание, сказывается на человеческом организме.

20 мая, 02:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирусная инфекция не может никак повлиять на онкологические заболевания. Такое мнение выразил главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

"Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять", — отметил специалист в беседе с РИА "Новости".

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Ранее доктор Мясников заявил, что железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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