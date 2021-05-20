На месте ядерного взрыва в США обнаружили "невозможное" вещество

Американские и итальянские учёные обнаружили неизвестный ранее квазикристалл, который образовался на месте взрыва первого ядерного устройства "Тринити" в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что данная находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре. Кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередачи, используемых для ядерного испытания. "Невозможное" вещество сформировалось из железа, кремния, меди и кальция, которые ранее входили в состав песка и кабелей, находившихся на месте ядерного взрыва.

Данное открытие поможет специалистам лучше понять последствия ядерных взрывов. По словам учёных, они чаще всего анализируют радиоактивный мусор и газы, чтобы выяснить, как было построено оружие или какие материалы в нём содержались. Но они довольно быстро распадаются, а квазикристаллы могут существовать вечно.

Напомним, что взрыв "Тринити" произошёл в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила. Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого Штаты создали три атомные бомбы. На испытаниях "Тринити" взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — были сброшены на Хиросиму и Нагасаки.