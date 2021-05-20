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"Ты с ножом, я с пистолетом": В Москве учащиеся колледжа в автобусе обсуждали план нападения на школу

Тревогу забил шестиклассник, который стал невольным свидетелем подозрительного разговора. Молодые люди уже задержаны.

20 мая, 08:27
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В московском автобусе шестиклассник стал свидетелем подозрительного разговора между двумя неизвестными молодыми людьми. Как сообщил Лайфу источник, парни обсуждали захват одной из школ города.

"Залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом" — именно эта фраза из уст одного из пассажиров насторожила ученика, который возвращался домой на автобусе после уроков. Как утверждает источник, у одного из подозрительных молодых людей, предположительно, была с собой кобура от пистолета. Когда её случайно уронили, пассажиры автобуса услышали звук, будто упало что-то тяжёлое и железное. После этого шестиклассник обратился в полицию.

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Отмечается, что правоохранителям удалось задержать молодых людей в районе Очаково-Матвеевское. На данный момент выясняются обстоятельства инцидента. По данным Лайфа, задержанные — 16-летний и 17-летний учащиеся колледжа ЗКНО, оканчивают первый курс. Один из них утверждает, что диалог был "шуткой".

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге выпускник в военной экипировке попытался зайти в школу с оружием в руках. Как утверждает юноша, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов, а для участия в театрализованной сценке. Сейчас следователи опрашивают парня, вскоре в его квартире проведут обыск.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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