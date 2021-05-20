В Петербурге выпускник в военной экипировке попытался зайти в школу с оружием в руках

В одной из школ Санкт-Петербурга одиннадцатиклассник попытался прийти на занятия в военной экипировке и с пистолетом для страйкбола в руках. Как рассказал Лайфу источник, необычный прикид 17-летнего юноши сразу же привлёк внимание охранников, которые задержали его на входе в учебное заведение.

Фото © Соцсети

Отмечается, что инцидент произошёл утром в четверг, 20 мая. Подросток, появившийся на территории учебного заведения, не на шутку напугал учащихся школы своим подозрительным нарядом. Однако, как пояснил подросток, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов. По словам парня, он готовился к участию в театрализованной сценке по повести "Алые паруса".

В школе молодой человек зарекомендовал себя как обычный, ничем не примечательный парень. По словам учителей, он ведёт себя стандартно для 17-летнего подростка. Сейчас следователи опрашивают юношу о мотивах такого маскарада. Как отметил наш источник, вскоре в его квартире правоохранители планируют провести обыск.

Ранее Лайф рассказывал, что в Казани эвакуировали гимназию из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев". Парня в школе характеризуют как вспыльчивого, он уже не в первый раз создаёт проблемы. Теперь с ним работают психологи.