В Петербурге выпускник в военной экипировке попытался зайти в школу с оружием в руках
Как утверждает юноша, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов, а для участия в театрализованной сценке. Сейчас следователи опрашивают парня, вскоре в его квартире проведут обыск.
Фото © LIFE
В одной из школ Санкт-Петербурга одиннадцатиклассник попытался прийти на занятия в военной экипировке и с пистолетом для страйкбола в руках. Как рассказал Лайфу источник, необычный прикид 17-летнего юноши сразу же привлёк внимание охранников, которые задержали его на входе в учебное заведение.
Фото © Соцсети
Отмечается, что инцидент произошёл утром в четверг, 20 мая. Подросток, появившийся на территории учебного заведения, не на шутку напугал учащихся школы своим подозрительным нарядом. Однако, как пояснил подросток, оделся он так вовсе не из-за дурных помыслов. По словам парня, он готовился к участию в театрализованной сценке по повести "Алые паруса".
В школе молодой человек зарекомендовал себя как обычный, ничем не примечательный парень. По словам учителей, он ведёт себя стандартно для 17-летнего подростка. Сейчас следователи опрашивают юношу о мотивах такого маскарада. Как отметил наш источник, вскоре в его квартире правоохранители планируют провести обыск.
Ранее Лайф рассказывал, что в Казани эвакуировали гимназию из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев". Парня в школе характеризуют как вспыльчивого, он уже не в первый раз создаёт проблемы. Теперь с ним работают психологи.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Виновник трагедии арестован на два месяца.
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