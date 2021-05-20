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Категорий: 18

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Выпускник казанской гимназии совершил суицид

Что подтолкнуло подростка на страшный шаг, пока не известно.

20 мая, 07:05
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Фото © ТАСС / DPA

В Казани одиннадцатиклассник одной из гимназий свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает телеграм-канал Mash iptash.

По его данным, парню в конце текущего месяца должно было исполниться 18. Отмечается, что школьник был очень тихим и неразговорчивым — почти ни с кем не общался. Вчера по неизвестной причине подросток решился на страшный шаг у себя дома. Что могло стать причиной суицида, пока не известно. На данный момент правоохранители выясняют детали трагедии.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Казани эвакуировали гимназию из-за ученика, пригрозившего "убить одноклассника, как Галявиев". Парня в школе характеризуют как вспыльчивого, он уже не в первый раз создаёт проблемы. Теперь с ним работают психологи.

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Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Виновник трагедии арестован на два месяца.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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