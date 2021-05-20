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На Ямале водитель иномарки сбил двух школьников на пешеходном переходе

В результате одного из подростков госпитализировали с подозрением на перелом, а второму была на месте оказана медицинская помощь.

20 мая, 06:51

На Ямале водитель иномарки сбил двух школьников на пешеходном переходе. Видео © "ВКонтакте" / "Север-пресс"

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа водитель иномарки наехал на двух подростков, переходивших дорогу по зебре. Как сообщает РИА "Новости", в результате происшествия одного из несовершеннолетних увезли в больницу.

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Инцидент произошёл в минувшую среду, 19 мая, около восьми часов вечера на улице Дружбы Народов. Водитель автомобиля "Хёндай-Солярис" на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил двух школьников 2005 и 2006 года рождения, которые переходили дорогу, и наехал на них. В результате одному из подростков была на месте оказана медицинская помощь, второго госпитализировали с подозрением на перелом.

В ГИБДД по ЯНАО уточнили, что по факту аварии уголовное дело не возбуждалось, однако в отношении водителя было заведено определение об административном правонарушении. В ведомстве также отметили, что, согласно предварительным данным, виновник ДТП на момент столкновения был трезв. Окончательное решение в отношении водителя будет принято "по результатам тяжести последствий".

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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