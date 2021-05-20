Скорая улетела в кювет и перевернулась после столкновения с иномаркой, погиб медик

Скорая улетела в кювет и перевернулась после столкновения с иномаркой. Видео © Соцсети

Смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае. Подробности аварии сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Около 04:55 (00:55 мск) на 200-м км Чуйского тракта водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Новосибирска в Барнаул, допустил столкновение с автомобилем УАЗ, скорой помощью, после чего УАЗ съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием", — рассказали в управлении.

В результате погиб 32-летний фельдшер, оба водителя и находившаяся в карете скорой медсестра доставлены в больницу в Барнауле.