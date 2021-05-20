Главное — смотреть на цвет: россиянам озвучили несколько важных правил при выборе клубники

Агроном Михаил Воробьёв рассказал россиянам, как правильно выбирать клубнику. По словам специалиста, качественную и вкусную ягоду можно приобрести даже в запечатанной упаковке, если её нельзя попробовать и понюхать.

Воробьёв посоветовал людям вначале внимательно осмотреть товар и не брать зеленоватые ягоды, поскольку они не спелые. Производители иногда собирают их существенно недозрелыми в надежде на то, что при транспортировке и хранении клубника успеет созреть.

"Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зелёной... Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то её сорвали рано и вкус у неё будет не очень хороший", — поведал агроном в интервью радио Sputnik.

Кроме того, эксперт порекомендовал взять с собой на рынок бутылку воды и промывать ягоды, которые предложит продавец для дегустации. Он предупредил, что даже на красивой и хорошей на вид клубнике могут быть болезнетворные бактерии, так как "неизвестно, какими руками её собирали".