Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Прикамье
По предварительным данным, возгорание произошло в бане, после чего огонь перекинулся на дом.
Фото © ГУ МЧС России по Пермскому краю
Пять человек погибли в результате пожара в деревне Усть-Турка Пермского края. Подробности трагедии сообщил исполняющий обязанности главы Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.
"Предварительная информация — они топили баню, которая находится под одной крышей с домом. Пожар перекинулся на дом. В доме находилось пять человек, трое из них инвалиды", — рассказал он ТАСС.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что трагедия произошла на Иренской улице в деревне Усть-Турка. К приезду пожарных пламя распространилось на площади в 122 квадратных метра. Следователи проводят по факту случившегося проверку.
Ранее Лайф писал, что мужчина и две женщины погибли в результате пожара в двухэтажном двухподъездном доме в Новосибирске.
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