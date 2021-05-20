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Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Прикамье

По предварительным данным, возгорание произошло в бане, после чего огонь перекинулся на дом.

20 мая, 03:57
<p>Фото © ГУ МЧС России по Пермскому краю</p>

Фото © ГУ МЧС России по Пермскому краю

Пять человек погибли в результате пожара в деревне Усть-Турка Пермского края. Подробности трагедии сообщил исполняющий обязанности главы Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

"Предварительная информация — они топили баню, которая находится под одной крышей с домом. Пожар перекинулся на дом. В доме находилось пять человек, трое из них инвалиды", — рассказал он ТАСС.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что трагедия произошла на Иренской улице в деревне Усть-Турка. К приезду пожарных пламя распространилось на площади в 122 квадратных метра. Следователи проводят по факту случившегося проверку.

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Ранее Лайф писал, что мужчина и две женщины погибли в результате пожара в двухэтажном двухподъездном доме в Новосибирске.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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