Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Прикамье

Пять человек погибли в результате пожара в деревне Усть-Турка Пермского края. Подробности трагедии сообщил исполняющий обязанности главы Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

"Предварительная информация — они топили баню, которая находится под одной крышей с домом. Пожар перекинулся на дом. В доме находилось пять человек, трое из них инвалиды", — рассказал он ТАСС.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что трагедия произошла на Иренской улице в деревне Усть-Турка. К приезду пожарных пламя распространилось на площади в 122 квадратных метра. Следователи проводят по факту случившегося проверку.