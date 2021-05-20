Мужчина средь бела дня попытался похитить 11-летнюю девочку, но она дала отпор

В США мужчина средь бела дня пытался похитить 11-летнюю девочку, но она дала отпор. Видео © Facebook / Escambia County Sheriff's Office

В США полицейские задержали жителя города Уэст-Пенсакола в штате Флорида, который средь бела дня попытался похитить 11-летнюю девочку. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Эскамбиа.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина выходит из автомобиля, подбегает к девочке, которая сидит на траве и ждёт автобус. Злоумышленник хватает ребёнка и пытается затащить в машину. Однако девочка отчаянно сопротивляется и в итоге вырывается из рук мужчины и убегает. Злоумышленник, испугавшись, садится в машину и скрывается.

Фото © Facebook / Escambia County Sheriff's Office

Позже правоохранители вычислили нападавшего благодаря видео и задержали. Им оказался 30-летний Джаред Пол Станга. После инцидента он даже перекрасил авто, однако стражи порядка всё равно его нашли. Теперь мужчину обвиняют в попытке похищения ребёнка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.

По данным полицейских, в момент попытки похищения подозреваемый был вооружён ножом. Он ранее был судим, в частности за сексуальные преступления против детей. При этом, со слов девочки, мужчина двумя неделями ранее подходил к ней на остановке, заставив "испытать дискомфорт".