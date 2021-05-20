Жителя Магадана обвинили в истязании шестимесячного сына любовницы

В Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении шестимесячного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Магаданской области.

Согласно материалам дела, с февраля по апрель 2021 года мужчина регулярно наносил побои сыну своей сожительницы, родившемуся в декабре 2020 года. В данный момент ребёнка изъяли из семьи. Мальчик проходит лечение в одной из магаданских больниц. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Следствие не исключает и возможную юридическую квалификацию бездействия матери ребёнка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.