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Жителя Магадана обвинили в истязании шестимесячного сына любовницы

Ребёнок изъят из семьи и проходит лечение в одной из городских больниц.

20 мая, 03:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, которого подозревают в избиении шестимесячного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Магаданской области.

Согласно материалам дела, с февраля по апрель 2021 года мужчина регулярно наносил побои сыну своей сожительницы, родившемуся в декабре 2020 года. В данный момент ребёнка изъяли из семьи. Мальчик проходит лечение в одной из магаданских больниц. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Следствие не исключает и возможную юридическую квалификацию бездействия матери ребёнка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф писал о том, что в Петербурге отец нашёл мёртвым пятимесячного сына и обвинил в его смерти жену.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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