Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лавров пошутил о встрече Путина и Байдена фразой из фильма "Белое солнце пустыни"

По некоторым данным, главы двух государств могут провести переговоры уже в июне.

20 мая, 04:19
<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / МИД РФ</p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. На пресс-конференции после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном у главы МИД РФ спросили, согласилась ли Москва на саммит.

"Мы же не таможня, чтобы давать добро", — ответил с улыбкой Лавров преобразованной фразой из фильма "Белое солнце пустыни".

"Проговорили больше, чем планировали": Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном

"Проговорили больше, чем планировали": Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном

Ранее СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Исландии в ближайшие два дня. В Кремле на это ответили следующее: "Не нужно гадать на кофейной гуще".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1