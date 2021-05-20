Лавров пошутил о встрече Путина и Байдена фразой из фильма "Белое солнце пустыни"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. На пресс-конференции после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном у главы МИД РФ спросили, согласилась ли Москва на саммит.

Ранее СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Исландии в ближайшие два дня. В Кремле на это ответили следующее: "Не нужно гадать на кофейной гуще".