Лавров пошутил о встрече Путина и Байдена фразой из фильма "Белое солнце пустыни"
По некоторым данным, главы двух государств могут провести переговоры уже в июне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. На пресс-конференции после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном у главы МИД РФ спросили, согласилась ли Москва на саммит.
"Мы же не таможня, чтобы давать добро", — ответил с улыбкой Лавров преобразованной фразой из фильма "Белое солнце пустыни".
Ранее СМИ сообщали, что встреча президентов России и США может пройти в Швейцарии 15–16 июня. При этом уточнялось, что финальная дата будет согласована после переговоров глав МИД России и Госдепартамента США, которые пройдут в Исландии в ближайшие два дня. В Кремле на это ответили следующее: "Не нужно гадать на кофейной гуще".
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