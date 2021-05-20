Назван простой способ защитить личные переписки в Telegram

Доступ к чатам и аккаунту в мессенджере Telegram может получить каждый, кто знает код верификации, поэтому его пользователям стоит аккуратнее обращаться со смартфоном в присутствии посторонних. В беседе с агентством "Прайм" партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова рассказала, как защитить личные переписки в мессенджере.

Она порекомендовала в разделе безопасности проверить список тех, кто пользовался аккаунтом. Чтобы защитить мессенджер от взлома, достаточно вовремя реагировать на сообщения с кодами верификации и сразу блокировать чужую сессию в настройках.

"Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев", — отметила Соколова.

Ещё одним способом взлома она назвала клонирование сим-карты и перехват СМС-сообщений. В таком случае сессию злоумышленников также можно прервать, так как код верификации получают все устройства, с которых был осуществлён вход.