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Назван простой способ защитить личные переписки в Telegram

Главный совет — вовремя реагировать на уведомления и проверять настройки мессенджера.

20 мая, 04:27
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Доступ к чатам и аккаунту в мессенджере Telegram может получить каждый, кто знает код верификации, поэтому его пользователям стоит аккуратнее обращаться со смартфоном в присутствии посторонних. В беседе с агентством "Прайм" партнёр агентства по аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова рассказала, как защитить личные переписки в мессенджере.

Она порекомендовала в разделе безопасности проверить список тех, кто пользовался аккаунтом. Чтобы защитить мессенджер от взлома, достаточно вовремя реагировать на сообщения с кодами верификации и сразу блокировать чужую сессию в настройках.

"Злоумышленник в течение суток не сможет разлогинить вас таким же методом. Это сделано Telegram как раз для безопасности и защиты от таких случаев", — отметила Соколова.

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Ещё одним способом взлома она назвала клонирование сим-карты и перехват СМС-сообщений. В таком случае сессию злоумышленников также можно прервать, так как код верификации получают все устройства, с которых был осуществлён вход.

Ранее пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в его работе.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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