Обама рассказал о снимках НЛО в секретных архивах Пентагона

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Об этом он сообщил в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".

"Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — отметил бывший американский лидер, добавив, что происхождение этих летающих объектов так же не установлено.

Обама признался, что когда в 2008 году стал президентом, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. Специально для этого сотрудники администрации провели небольшое расследование, однако был получен отрицательный ответ.