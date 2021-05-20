Обама рассказал о снимках НЛО в секретных архивах Пентагона
Однако секретных лабораторий с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций экс-глава США во время своего руководства не нашёл.
Барак Обама. Фото © ТАСС / EPA
Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Об этом он сообщил в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".
"Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — отметил бывший американский лидер, добавив, что происхождение этих летающих объектов так же не установлено.
Обама признался, что когда в 2008 году стал президентом, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. Специально для этого сотрудники администрации провели небольшое расследование, однако был получен отрицательный ответ.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший военный лётчик США Райан Грейвз заявил, что неоднократно видел НЛО, а в конце 2014 года даже едва не столкнулся с одним из них, о чём составлен рапорт. В свою очередь экс-глава Национальной разведки США сообщил, что у Америки и близко нет таких технологий, чтобы их авиация могла летать так же, как и заснятые лётчиками НЛО. По словам высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа, Пентагон в ближайшие месяцы подготовит и обнародует отчёт о неопознанных летающих объектах.
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