Глава NASA признал в Китае "энергичного соперника" США в космосе

Китай — крайне "энергичный соперник" для США в космической сфере, поэтому Вашингтону необходимо активизировать свои усилия, чтобы не уступить в этой гонке. Об этом заявил на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

Он продемонстрировал конгрессменам снимок китайского космического зонда "Тяньвэнь-1" с поверхности Марса.

"Мы были там с середины 1970-х годов, однако они продемонстрировали наличие у них технологий для того, чтобы преодолеть миллионы и миллионы миль, совершить успешную посадку и передать изображения обратно на Землю", — объяснил Нельсон.

Руководитель американского космического ведомства также отметил, что КНР планирует отправить на Луну три крупных ровера в ближайшее время, в то время как США отправят менее крупный посадочный модуль только через два года. Пекин также намерен вскоре высадить на Луну человека, поэтому Штатам необходимо взяться за дело и активизировать программу высадки людей, подытожил Нельсон.