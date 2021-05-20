Глава NASA признал в Китае "энергичного соперника" США в космосе
Такое заявление Нельсон сделал после успешной посадки космического зонда "Тяньвэнь-1" на поверхность Марса.
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Китай — крайне "энергичный соперник" для США в космической сфере, поэтому Вашингтону необходимо активизировать свои усилия, чтобы не уступить в этой гонке. Об этом заявил на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.
Он продемонстрировал конгрессменам снимок китайского космического зонда "Тяньвэнь-1" с поверхности Марса.
"Мы были там с середины 1970-х годов, однако они продемонстрировали наличие у них технологий для того, чтобы преодолеть миллионы и миллионы миль, совершить успешную посадку и передать изображения обратно на Землю", — объяснил Нельсон.
Руководитель американского космического ведомства также отметил, что КНР планирует отправить на Луну три крупных ровера в ближайшее время, в то время как США отправят менее крупный посадочный модуль только через два года. Пекин также намерен вскоре высадить на Луну человека, поэтому Штатам необходимо взяться за дело и активизировать программу высадки людей, подытожил Нельсон.
Ранее китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса. Входящий в состав миссии марсоход "Чжужун" в ближайшее время начнёт брать пробы грунта, а также исследовать ионосферу и климат Красной планеты. Он будет работать в течение 92 земных суток.
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