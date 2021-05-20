Эпидемия "чёрной плесени" охватила два индийских штата

Штаты Раджастан и Телангана в Индии объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как "чёрная плесень". Об этом говорится в подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй уведомлении.

"Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия CoViD-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект CoViD-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату", — говорится в документе.