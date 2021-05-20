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Эпидемия "чёрной плесени" охватила два индийских штата

По данным медиков, число больных мукормикозом продолжает расти из-за коронавируса.

20 мая, 05:09
<p>Фото © ТАСС / Rafiq Maqbool</p>

Фото © ТАСС / Rafiq Maqbool

Штаты Раджастан и Телангана в Индии объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как "чёрная плесень". Об этом говорится в подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй уведомлении.

"Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия CoViD-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект CoViD-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату", — говорится в документе.

Количество пациентов с "чёрной плесенью" в штате достигло 100. Большинство из них проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Для больных с мукормикозом создано специальное отделение в государственной больнице Савая Ман Сингха.

Выживших после коронавируса в Индии добивает "чёрная плесень"

Выживших после коронавируса в Индии добивает "чёрная плесень"

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи человек. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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