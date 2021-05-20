Онколог раскрыл, с какими симптомами необходимо обратиться к врачу
При наличии этих признаков болезни медицинская помощь нужна как можно раньше, отметил врач.
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Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, какие симптомы должны насторожить граждан и стать поводом для обращения к врачу. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".
"При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу. Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале либо в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен", — отметил онколог.
Хатьков подчеркнул, что при наличии таких признаков необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.
Ранее онколог рассказал о внешнем признаке предракового состояния. Врач объяснил, как можно выявить такой симптом и справиться с ним.
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