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Онколог раскрыл, с какими симптомами необходимо обратиться к врачу

При наличии этих признаков болезни медицинская помощь нужна как можно раньше, отметил врач.

20 мая, 05:04
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, какие симптомы должны насторожить граждан и стать поводом для обращения к врачу. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".

"При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу. Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале либо в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен", — отметил онколог.

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Хатьков подчеркнул, что при наличии таких признаков необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Ранее онколог рассказал о внешнем признаке предракового состояния. Врач объяснил, как можно выявить такой симптом и справиться с ним.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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