Онколог раскрыл, с какими симптомами необходимо обратиться к врачу

Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, какие симптомы должны насторожить граждан и стать поводом для обращения к врачу. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".

"При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу. Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале либо в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен", — отметил онколог.

Хатьков подчеркнул, что при наличии таких признаков необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.