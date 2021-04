"У нас нет таких технологий": Экс-глава Национальной разведки США — о снятых лётчиками НЛО

Ролик опубликован лишь в декабре 2017 года частной организацией под названием To The Stars… Academy of arts and sciences. Она создана в том же 2017 году, и среди её основателей — бывший старший офицер разведки ЦРУ Джим Семиван. В начале ролика написано: "Неизменённые кадры были сняты с помощью передового инфракрасного модуля дальнего прицеливания (ATFLIR), который содержит самые современные датчики и мощные системы слежения". Вот этот модуль.