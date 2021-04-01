"У нас нет таких технологий": Экс-глава Национальной разведки США — о снятых лётчиками НЛО

По словам высокопоставленного чиновника администрации Дональда Трампа, Пентагон в ближайшие месяцы подготовит и обнародует отчёт о неопознанных летающих объектах.

Если сопоставить официальные сообщения и многочисленные публикации в американских СМИ, мы получаем, что история эта начинается 10 ноября 2004 года у берегов Южной Калифорнии. Там в это время находились авианосец USS Nimitz и ракетный крейсер USS Princeton, это были военные учения. Человек по имени Кевин Дэй рассказал, что 10 ноября работал на борту USS Princeton. По его словам, он был radar man, то есть его задачей было следить за воздушным пространством с помощью радаров. Вот его интервью. В нём мистер Дэй сообщает:

— у острова Сан-Клементе он заметил с радара сразу несколько ГРУПП неизвестных объектов; — они летели по 5–10 штук в группе на высоте около 28 тысяч футов — это 8,5 километра; — они летели слишком высоко для птиц и слишком медленно для воздушных судов.

Опубликован документ, который преподносится как военный отчёт об этом наблюдении и о том, которое последовало вскоре. В нём говорится, что "аномальные воздушные суда" (Anomalous Aerial Vehicles) "демонстрировали характеристики баллистических ракет", а именно в считаные секунды меняли высоту с 18 километров до 15 метров. А кроме того, могли внезапно просто зависнуть в воздухе.

Фрагмент опубликованного документа. © media.lasvegasnow.com

Видео с этими группами не было снято. По крайней мере, нигде не опубликовано.

Однако четыре дня спустя, 14 ноября 2004 года, командир истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet Дэвид Фрэвор заявил, что видел один непонятный объект во время учебного полёта. Он сказал, что это было нечто белое и овальное, по форме напоминало драже "Тик-Так", оно было в районе 12 метров в длину и летало на высоте от четырёх с половиной до семи с небольшим километров. Опять же, Фрэвор что-то видел, но не снял. Он лишь сразу же рассказал, и час спустя в тот же район вылетело несколько других истребителей, в том числе борт, оснащённый инфракрасной камерой FLIR, установленной на левом крыле. Пилотом этого самолёта был лейтенант Чад Андервуд. Ему и посчастливилось наконец заснять это нечто. В конце ролика видно, как объект внезапно резко уходит влево на совершенно немыслимой скорости.

Ролик опубликован лишь в декабре 2017 года частной организацией под названием To The Stars… Academy of arts and sciences. Она создана в том же 2017 году, и среди её основателей — бывший старший офицер разведки ЦРУ Джим Семиван. В начале ролика написано: "Неизменённые кадры были сняты с помощью передового инфракрасного модуля дальнего прицеливания (ATFLIR), который содержит самые современные датчики и мощные системы слежения". Вот этот модуль.

Инфракрасный модуль ATFLIR, установленный на борту истребителя-бомбардировщика F/A-18. Фото © RAYTHEON TECHNOLOGIES

Одновременно с этим видео компания выложила в Интернет ещё одно, и оно было, как утверждается, снято уже в январе 2015 года тоже с борта F/A-18 Super Hornet. На нём слышны переговоры. Сообщается, что это диалог лётчиков по радио.

— Это чёртов дрон, брат. — Да их целый флот. — Господи! — Они летят против ветра. Ветер западный, 120 узлов. Посмотри на эту штуку, чувак! Из диалога, звучащего на видео

В 2019 году на страницах New York Times выступил пилот F/A-18 Super Hornet Райан Грейвз. Он заявил, что неоднократно видел такие объекты, а в конце 2014 года даже едва не столкнулся с одним из них, о чём составлен рапорт. В статье отмечается, что лётчик на тот момент уже 10 лет служил в ВМС США.

Эти штуки там были весь день. Удержание воздушного судна в воздухе требует значительного объёма энергии. Учитывая скорости, которые мы наблюдали, 12 часов в воздухе — это на 11 часов дольше, чем можно было ожидать Райан Грейвз Пилот истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet

И, наконец, третье видео. Опубликовано 9 марта 2018 года. По заявлению Минобороны США, снято тоже в январе 2015-го. На этом ролике летающий объект видно на фоне океана, скорость его, опять же, совершенно невероятна, слышно, как лётчики веселятся, наблюдая за ним.

— Поймал! (смех) Что это за хрень такая? — Ты навёлся на движущуюся цель? — Нет, это автослежение. — А, ну ладно. — Вау! Что это такое, чувак? Посмотри, как она летает! Из диалога, звучащего на видео

Все три видео хранятся сейчас в официальной медиатеке Пентагона. Правда, скачать и посмотреть удаётся только ролик FLIR, то есть то, что снято в 2004 году. Файлы GIMBAL и GOFAST не открываются. В любом случае Министерство обороны США официально признаёт, что эти видео действительно принадлежат Военно-морским силам Соединённых Штатов.

В конце марта 2021 года на телеканале Fox News выступил бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Ведущая Мария Бартиромо, надев очки, зачитала ему информацию о том, что Пентагон должен будет отчитаться об этих НЛО к 1 июня и что для продолжения расследования этих инцидентов предусмотрено выделение средств, а затем спросила: "Эти неопознанные летающие объекты видели?"

Рэтклифф ответил, что в Правительство США поступило много сообщений о "неопознанных воздушных феноменах", программа по изучению этого вопроса действует уже несколько лет под контролем оборонного ведомства. По его словам, предстоящий отчёт представят министр обороны и новый глава Нацразведки.

Мы говорим об объектах, снятых пилотами ВВС ВМФ или со спутников, которые, честно говоря, производят действия, которые трудно объяснить. Движения, которые трудно воспроизвести, поскольку у нас нет технологий для передвижения со скоростью, превышающей звуковой барьер, без звукового удара Джон Рэтклифф Бывший директор Национальной разведки США

Рэтклифф добавил, что наблюдения фиксируют по всему миру и часто один и тот же объект удаётся запечатлеть с нескольких камер.

Это не просто пилот или спутник, или какая-то коллекция разведки. Обычно есть много сенсоров, которые фиксируют эти вещи, и некоторые из них представляют собой необъяснимые феномены. На самом деле их не намного больше, чем уже опубликованы Джон Рэтклифф Бывший директор Национальной разведки США

Он также пояснил, что в подобных случаях он и его коллеги всегда стараются найти явлению правдоподобные объяснения. В частности, выясняют, не является ли заснятый объект просто каким-то дефектом изображения и нет ли у частных компаний каких-то особо продвинутых, ранее неизвестных технологий. Часто достаточно убедительные объяснения действительно находятся, признал чиновник.

Но бывают случаи, когда у нас нет хорошего объяснения для вещей, которые мы видели. И когда эта информация будет рассекречена, я смогу говорить об этом немного подробнее Джон Рэтклифф Бывший директор Национальной разведки США

Примерно то же самое говорил в интервью журналистам представитель ВМС США Джозеф Градишер. По его словам, в некоторых случаях неопознанными объектами оказываются коммерческие коптеры, но в других "мы не знаем, кто это делает".

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