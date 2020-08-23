"Я сам был свидетелем". Астрофизик Владимир Сурдин — об НЛО

Известный учёный объяснил, что на самом деле промелькнуло на видео, записанном с борта МКС, и какие ещё объекты чаще всего принимают за летающие тарелки.

Владимир Сурдин Астрофизик, старший научный сотрудник Астрономического института имени П.К. Штернберга, кандидат физико-математических наук

Про то, что показал космонавт Иван Вагнер

"На мой взгляд, это результат запуска большого количества спутников, которые неоднократно отправлял на орбиту Илон Маск на своей тяжёлой ракете Falcon 9. Это развёртывается система спутникового интернета, прямого интернета, который из любой точки Земли будет доступен после того, как Маск создаст группировку из тысяч небольших спутников".

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

"18 августа он запустил очередные 60, наверное, спутников, которые некоторое время летят вместе, такой стайкой, группой, а потом постепенно расходятся на свои орбиты. По-моему, это наш космонавт и сфотографировал, хотя довольно часто мы это снимаем с поверхности Земли, но с космической станции, по-моему, впервые. Хорошая съёмка, но ничего особенно интересного она не представляет".

Про видео, опубликованное Пентагоном

"С этим сложно, потому что никаких технических комментариев они не дают, а разобраться в чужой военной аппаратуре практически невозможно. Если американские инженеры прокомментируют, мы поймём, что это было. Представьте себе системы ночного прицеливания на чужих истребителях: как мы можем понять, какие объекты там можно увидеть, какие бывают помехи, а какие нет? Я думаю, никто не возьмётся это прокомментировать, кроме разработчиков этой аппаратуры, а они люди военные и вряд ли будут раскрывать секреты и недостатки своей техники. Я же не сидел в кабине этого истребителя, мне никто не объяснял, какие наводки будут".

"В своё время нас, выпускников физического факультета МГУ, учили военной специальности "радиолокация". И на старых радиолокационных станциях я понимаю, какие бывают наводки, какие ошибки в аппаратуре происходят. А какие бывают ошибки в американской современной инфракрасной аппаратуре, знают только инженеры-разработчики. А то, что Пентагон об этом сказал... Это же было как раз в разгар эпидемии, и, в общем, правильно сделал, что сказал, отвлёк людей от однообразных сообщений о вирусе".

Про другие "НЛО"

"Чаще всего за НЛО принимают облака. Облака довольно редкой формы, которые, как правило, в горах возникают, так называемые кумулятивные облака. Действительно, они очень часто вводят людей в заблуждение. Более того, вся история с НЛО началась именно с наблюдения облаков. Это на северо-западе США, там гора Райнера есть, в 1947 году впервые над ней наблюдали такие очень похожие на летающие тарелки облака. Те, кто живут в горах, к примеру у нас на Кавказе, довольно часто это наблюдают, привыкли. А журналисты всё ещё любят выдавать это за летающие тарелки".

A "UFO" lenticular cloud formed over Slovenia yesterday, as a cold front was approaching.



Thanks to Gregor Kacin for the report. Posted with permission. pic.twitter.com/VjzPTxcvUX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) April 14, 2020

"Второе место у аэростатов. Я сам был свидетелем, как большой город советский наблюдал в небе над собой аэростат, и мне, как любителю астрономии, уже тогда было ясно — у меня уже был телескоп, — что это был большой воздушный шар, аэростат сигарообразной формы. Это было в Волгограде, я тогда учился в школе недалеко от Волгограда, между Саратовом и Волгоградом. Там в то время была военная база по запуску аэростатов. Иногда эти аэростаты уносило в разных направлениях. По-моему, это был 67-й или 68 год. Конечно, люди не могли понять, что это такое, он очень высоко летел и разглядеть его без оптических приборов было невозможно. А телескоп мало у кого тогда был. Позже неоднократно были подобные случаи, даже в Московской области, когда в Москве отрывался аэростат и его ветром носило".

Аэростат, который приняли за НЛО в Татарстане, 2018 год. Фото © УМВД России по Нижнекамскому району

"А, как правило, это всё-таки астрономические явления. Либо Луна на восходе и на заходе, либо Венера, которая очень ярко светит и её видно даже сквозь облака иногда".

Венера в вечернем небе. Фото © Flickr / Miroslav Sido

"Многие вещи принимают за НЛО, и это хорошо. Люди, которые смотрят на небо, когда-нибудь что-нибудь необычное всё-таки увидят или, по крайней мере, немного расширят свой кругозор. Хуже, когда человек вообще не смотрит на небо, тогда он никаких НЛО не найдёт и будет довольно ограниченной личностью".

"В советское время интерес (к НЛО. — Прим. Лайфа) стимулировали книги или лекции, прочитанные на эту тему, но тогда это было редкостью, потому что была очень сильная цензура, военная цензура. А сейчас выложенные редкие кадры иногда подстёгивают интерес. Я, наверное, в конце концов соберусь большую книгу об этом написать. Столько интересного можно рассказать, отталкиваясь от НЛО, объясняя, что на самом деле интересного бывает в атмосфере и в космосе".

"На военных космодромах что-то запускают — и никаких объяснений…"

"Военные не любят рассказывать о своих секретах, хотя, может, и не всегда стоило так уж секретничать. Кстати, в моей маленькой книжечке ("НЛО: записки астронома". — Прим. Лайфа) описано много случаев, когда мы понимаем, что происходит, а никто нам этого не объясняет. На наших космодромах военных что-то запускают — и никаких комментариев, никаких объяснений, а полстраны видит у себя над головой, что там сверкает. Я думаю, это напрасно делается. Тайны в этом особой нет, те, кому надо, всё равно это наблюдают. А население можно было бы немножко просветить на этот счёт".

"Конечно, и у нас, и у американцев создавались в рамках Министерства обороны комиссии, чтобы выяснить, а не происки ли это потенциальных противников. Когда выясняли — успокаивались и разгоняли эти комиссии. Всё было понятно специалистам. А неспециалисты продолжали братьев по разуму ждать, визитов на Землю пришельцев. Тоже, в общем, понятно — любознательный человек всегда ищет что-то необычное".