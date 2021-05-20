В Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота

На новой 100-рублёвой банкноте будут присутствовать крупные контрастные цифры и надписи, а размер не будет отличаться от существующего. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в беседе с "Российской газетой".

Он отметил, что новая цветовая гамма не будет сильно отличаться от существующей, изменится лишь оттенок. Что касается нововведений, то на банкноте, которая поступит в обращение в 2022 году, появятся рельефные метки для незрячих людей. Алексеев также подчеркнул, что дизайн российских денег оригинален и отличается от оформления купюр еврозоны.

"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", — добавил зампред Банка России.

Он также сообщил, что разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами для банкнот номиналом 200 рублей.