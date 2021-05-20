В Центробанке раскрыли, как будет выглядеть новая сторублёвая банкнота
Цветовая гамма не будет сильно отличаться от нынешней, однако теперь на купюре появятся рельефные метки для незрячих людей.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На новой 100-рублёвой банкноте будут присутствовать крупные контрастные цифры и надписи, а размер не будет отличаться от существующего. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев в беседе с "Российской газетой".
Он отметил, что новая цветовая гамма не будет сильно отличаться от существующей, изменится лишь оттенок. Что касается нововведений, то на банкноте, которая поступит в обращение в 2022 году, появятся рельефные метки для незрячих людей. Алексеев также подчеркнул, что дизайн российских денег оригинален и отличается от оформления купюр еврозоны.
"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", — добавил зампред Банка России.
Он также сообщил, что разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами для банкнот номиналом 200 рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что на новой сторублёвой банкноте появятся изображения Красной площади, "Зарядья", Шуховской башни, главного здания МГУ. Напомним, Банк России решил изменить внешний вид шести банкнот, заменив на них изображения городов страны. Так, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.
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